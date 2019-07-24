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24.07.19 17:14

В выпуске очередной группы обитателей "китовой тюрьмы" примет участие "Гринпис"

© РИА Новости. Владимир Астапкович
24 июля. Interfax-Russia.ru - Гринпис России подключится к выпуску третьей группы животных, содержащихся в бухте Средняя Приморского края, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

"Гринпис России примет участие в третьем выпуске косаток из бухты Средняя в Охотское море. Такая договоренность достигнута в ходе встречи с ВНИРО, который проводил два предыдущих этапа выпуска", - сказал собеседник агентства.

Третий этап транспортировки и последующего выпуска начнется на будущей неделе, 1 августа.

Уточняется, что Гринпис России выступит в роли независимого наблюдателя и сможет на месте следить за ходом погрузки, транспортировки и выпуска животных.

"Стороны договорились о конструктивности и прозрачности в проведении и освещении операции", - добавили в ВНИРО.

Вывоз и транспортировка косаток пройдет по отработанной логистической схеме с началом в бухте Средняя и окончанием на побережье Охотского моря. Будет организована оперативная публикация подробностей выпуска с места событий, начиная с операции по погрузке в бухте Средняя.

В 2018 году в Охотском море выловили около сотни косаток и белух для продажи в китайские океанариумы и поместили их в вольеры бухты Средняя в районе города Находка в Приморье. После вмешательства общественности, Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ выяснилось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона. Были возбуждены уголовные и административные дела.

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