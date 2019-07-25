Более 490 тыс. га леса горит в Иркутской области

25.07.19 06:07

© РИА Новости. Константин Чалабов

25 июля. Interfax-Russia.ru - Лесоохрана Иркутской области за сутки ликвидировала 10 пожаров общей площадью 11,08 тыс. га, сообщила пресс-служба правительства региона в четверг.

По ее данным, локализованными остаются пять возгораний на площади 2,764 тыс. га, покрытых лесом, и 60 га, не покрытых лесом.

"Продолжают действовать 64 пожара. Из них в зоне обслуживания - 10 возгораний на площади 22,76 тыс. га. Еще 54 очага действуют в зоне контроля, их общая площадь - 86,9 тыс. га. Из них 21 пожар - в Мамско-Чуйском районе, 17 - в Катангском районе, 13 - в Киренском районе, девять - в Бодайбинском, по два - в Усть-Кутском и Казачинско-Ленском районах", - говорится в сообщении.

В зоне космического мониторинга зафиксировано 41 возгорание на площади 379,2 тыс. Все эти пожары находятся на севере Иркутской области и в силу большой удаленности не тушатся.

Таким образом, в общей сложности лесные пожары в Иркутской области охватили площадь более 491 тыс. га.