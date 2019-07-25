Утренний туман задержал прилет 6 рейсов в Томск

25.07.19 06:11

© РИА Новости. Константин Чалабов

25 июля. Interfax-Russia.ru - Из-за утреннего тумана задержан прилет ряда рейсов в томский аэропорт "Богашево", сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе аэропорта.

Так, рейс авиакомпании "Сибирь" ушел на запасной аэродром в "Толмачево", рейс "Уральских авиалиний" приземлился в Нижневартовске. "Победа" прибыла в Томск почти с двухчасовым опозданием, два рейса "Аэрофлота" ожидаются в ближайшее время.

По данным табло "Богашева", задерживается также рейс "Руслайна" из Екатеринбурга.

С учетом обратных вылетов из-за тумана задержаны 12 рейсов.

За последние дни это не первый случай задержек рейсов: из-за тумана и смога от лесных пожаров томский аэропорт не мог принять рейсы 18, 19 и 23 июля.