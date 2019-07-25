Путин ждет доклада СКР о расследовании пожара в детском лагере под Хабаровском

25.07.19 06:15

© РИА Новости. Сергей Гунеев

25 июля. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин ожидает в ближайшее время доклада Следственного комитета о результатах расследования трагедии в детском лагере в Хабаровском крае.

"У нас в Хабаровском крае произошла трагедия большая - дети погибли. Я, во-первых, хочу высказать слова соболезнования семьям погибших и выразить надежду на быстрое восстановление пострадавших. Надеюсь, медики сделают для этого все необходимое, в том числе и министерство здравоохранения, если такая помощь нужна", - сказал Путин на совещании с членами правительства.

Он подчеркнул, что МЧС России приняло решение о дополнительном контроле за детскими оздоровительными учреждениями и в первую очередь за подобными палаточными лагерями.

"Следственный комитет доложит мне в ближайшее время по результатам расследования этого чрезвычайного происшествия", - сказал президент.