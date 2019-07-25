Уголовное дело возбуждено на Камчатке после падения в ущелье вездехода с геологами

25.07.19 06:17

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

25 июля. Interfax-Russia.ru - Следователи на Камчатке возбудили уголовное дело после падения в ущелье вездехода с геологами, в результате которого два человека погибли, еще три пострадали, сообщает в четверг Следственное управление СКР по Камчатскому краю.

"Дело возбуждено по ч.3 ст.109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", - говорится в сообщении.

По версии следствия, шесть специалистов, осуществлявших геологическую разведку в Быстринском районе Камчатки, двигаясь на вездеходе-тягаче МТ-ЛБУ, остановились возле ущелья. Предположительно, причиной остановки явилась поломка гусеничного механизма машины, устранить которую вышел водитель вездехода.

"В момент проведения ремонтных работ вездеход самопроизвольно начал движение и сорвался в ущелье глубиной более 300 метров", - сказано в сообщении.

Двое мужчин 1960 и 1974 годов рождения скончались на месте. Трое пострадали. Один человек успел выпрыгнуть из движущегося вездехода и остался жив.

В деталях случившегося разбираются следователи.