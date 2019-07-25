Более чем 200 новых подворий затопило за сутки в Приамурье

25.07.19 06:20

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

25 июля. Interfax-Russia.ru - Вышедшие из берегов реки и дождевые паводки за сутки подтопили еще более 200 подворий в Амурской области, девять населенных пунктов остаются без транспортного сообщения, сообщает региональный главк МЧС России.

"На территории Зейского района наблюдается подтопление 315 придворовых территорий, прирост за сутки составил 148, в том числе подтоплено три жилых дома, шесть участков дорог местного значения (за сутки без изменений), без транспортного сообщения продолжают оставаться с. Ивановка и п. Амуробалтийск. Подтопленных административных зданий нет, за минувшие сутки оба ранее подтопленных были освобождены от воды", - говорится в сообщении.

Ранее из Ивановки были эвакуированы 69 человек, в том числе 31 ребенок. В пункте временного размещения в Овсянковской участковой больнице размещены 25 жителей села.

В Селемджинском районе без транспортного сообщения остаются семь населенных пунктов: Экимчан, Коболдо, Огоджа, Златоустовск, Ольгинск, Ивановское, Токур, в которых проживают более 3,5 тыс. человек, в том числе 739 детей, говорится в сообщении.