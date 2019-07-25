Детей из лагеря "Холдоми", где произошел пожар, вывезут до конца четверга

25.07.19 06:22

© РИА Новости. Константин Чалабов

25 июля. Interfax-Russia.ru -Оставшихся детей в детском лагере "Холдоми", летняя смена в котором закончилась досрочно в связи с пожаром, заберут в четверг, сообщила журналистам пресс-секретарь губернатора Надежда Томченко.

"Осталось на данный момент 62 ребёнка. В 14:00 по местному времени (07:00 мск) приедет автобус. Часть детей доставят в Комсомольск-на-Амуре, откуда их заберут родители. Остальных продолжают забирать родители", -сказала Томченко.

Как сообщалось, пожар в палаточном лагере "Холдоми" вспыхнул в ночь на 23 июля. Сгорело 20 палаток, еще шесть пострадало от огня. Всего в лагере находилось 189 детей в возрасте от 7 до 15 лет. На месте погибла 11-летняя девочка, еще трое детей умерли в больнице от полученных ожогов.