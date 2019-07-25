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25.07.19 06:22
Детей из лагеря "Холдоми", где произошел пожар, вывезут до конца четверга
"Осталось на данный момент 62 ребёнка. В 14:00 по местному времени (07:00 мск) приедет автобус. Часть детей доставят в Комсомольск-на-Амуре, откуда их заберут родители. Остальных продолжают забирать родители", -сказала Томченко.
Как сообщалось, пожар в палаточном лагере "Холдоми" вспыхнул в ночь на 23 июля. Сгорело 20 палаток, еще шесть пострадало от огня. Всего в лагере находилось 189 детей в возрасте от 7 до 15 лет. На месте погибла 11-летняя девочка, еще трое детей умерли в больнице от полученных ожогов.
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