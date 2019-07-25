Боевой корабль Военно-морских сил Вьетнама впервые прибыл во Владивосток

25.07.19 06:30

© РИА Новости. Алексей Даничев

25 июля. Interfax-Russia.ru - Фрегат Военно-морских сил Вьетнама "Куанг Чунг" впервые в истории двусторонних российско-вьетнамских отношений с дружественным визитом прибыл во Владивосток, сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота.

Торжественная церемония встречи корабля Военно-Морских Сил Вьетнама состоялась на 33 причале Корабельной набережной, говорится в сообщении.

По традиции девушки в русских национальных костюмах преподнесли гостям хлеб-соль. Оркестр штаба ТОФ исполнил Государственные гимны двух стран, на флагштоке подняли Государственный флаг Социалистической Республики Вьетнам.

Командир соединения надводных кораблей Приморской флотилии разнородных сил капитан первого ранга Александр Шварц поприветствовал командира похода старшего капитана первого ранга Нгуен Ван Игана и командира фрегата "Куанг Чунг" капитана второго ранга Хонга Аня.

Среди встречающих также были представители Генерального консульства Вьетнама во Владивостоке, руководители общества российско-вьетнамской дружбы, представители вьетнамской диаспоры, граждане Вьетнама, которые проходят обучение в Морском государственном университете имени адмирала Г.И. Невельского.

"Куанг Чунг", который совершил переход в столицу Приморья из военно-морской базы Камрань, примет участие в параде в честь Дня Военно-Морского Флота России. Постановка фрегата "Куанг Чунг" в парадную линию запланирована на 27 июля.

Также в период стоянки корабля у причала моряки Тихоокеанского флота и ВМС Вьетнама запланированы товарищеские спортивные состязания, для иностранных гостей проведут экскурсию по историческим местам города.