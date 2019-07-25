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25.07.19 08:23
Претендент в кандидаты в депутаты Мосгордумы Соболь вызвана на допрос в СК
"В 12 ночи вызвали на допрос. Завтра в 10 ч. Звонивший представился следователем, отказался сообщить какие-либо подробности", - написала Соболь в своём Twitter.
Она считает, что допрос будет проводиться в рамках уголовного дела о воспрепятствовании деятельности Мосгоризбиркома.
"Допрос завтра в 10 утра, а комиссия по моей апелляции на недопуск на выборы в Мосгордуму - в 11 утра. Видимо, не дойду", - написала Соболь.
Ранее Следственный комитет Москвы сообщил о возбуждении уголовного дела по статье 41 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий).
"По данным следствия, в июле 2019 года участники одного из движений, с целью оказания давления на членов Мосгоризбиркома и окружных избирательных комиссий и воспрепятствования их законной деятельности, организовали проведение на территории города Москвы заведомо незаконных и несогласованных митингов и пикетирований зданий и помещений Мосгоризбиркома", - сказали в ведомстве.
Следствие также считает, что действия участников акции были сопряжены с "угрозами применения насилия в отношении членов избирательных комиссий".
В рамках расследования уголовного дела следователи проведут допросы организаторов и участников несогласованных митингов и пикетирований.
14 июля в Москве прошла несогласованная акция в формате массовой встречи независимых оппозиционных кандидатов в Мосгордуму с избирателями, на которую, по данным МВД, собрались порядка тысячи человек. Собравшиеся требовали регистрации независимых кандидатов и прекращения практики отбраковки подписей по формальным признакам. Акция началась в Новопушкинском сквере, после чего протестующие переместились к мэрии Москвы, а затем - к Мосгоризбиркому.
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