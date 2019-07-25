Не поделили небо: Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушного пространства
  
Времени нет: экологическая катастрофа ждет Иркутскую область, если не принять меры
   
Курение в цене: "курилки" в российских аэропортах могут сделать платными
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16
 
Главные события
25.07.19 08:23

Претендент в кандидаты в депутаты Мосгордумы Соболь вызвана на допрос в СК

© РИА Новости. Михаил Воскресенский
25 июля. Interfax-Russia.ru - Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь сообщает, что ее вызвали на допрос к следователю.

"В 12 ночи вызвали на допрос. Завтра в 10 ч. Звонивший представился следователем, отказался сообщить какие-либо подробности", - написала Соболь в своём Twitter.

Она считает, что допрос будет проводиться в рамках уголовного дела о воспрепятствовании деятельности Мосгоризбиркома.

"Допрос завтра в 10 утра, а комиссия по моей апелляции на недопуск на выборы в Мосгордуму - в 11 утра. Видимо, не дойду", - написала Соболь.

Ранее Следственный комитет Москвы сообщил о возбуждении уголовного дела по статье 41 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий).

"По данным следствия, в июле 2019 года участники одного из движений, с целью оказания давления на членов Мосгоризбиркома и окружных избирательных комиссий и воспрепятствования их законной деятельности, организовали проведение на территории города Москвы заведомо незаконных и несогласованных митингов и пикетирований зданий и помещений Мосгоризбиркома", - сказали в ведомстве.

Следствие также считает, что действия участников акции были сопряжены с "угрозами применения насилия в отношении членов избирательных комиссий".

В рамках расследования уголовного дела следователи проведут допросы организаторов и участников несогласованных митингов и пикетирований.

14 июля в Москве прошла несогласованная акция в формате массовой встречи независимых оппозиционных кандидатов в Мосгордуму с избирателями, на которую, по данным МВД, собрались порядка тысячи человек. Собравшиеся требовали регистрации независимых кандидатов и прекращения практики отбраковки подписей по формальным признакам. Акция началась в Новопушкинском сквере, после чего протестующие переместились к мэрии Москвы, а затем - к Мосгоризбиркому.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  25.07.19 10:27
В СПЧ считают, что ночные обыски у оппозиционеров проводились с целью давления
.
  24.07.19 16:02
Москва вошла в список самых посещаемых столиц мира
.
  24.07.19 15:33
Одноклассники и друзья "вора в законе" Шишканова заступились за него в суде
.
  24.07.19 12:24
Мосгорсуд удвоил взыскание с Ярмольника за ДТП с автомобилем ФСО
.
  24.07.19 12:04
Дом Наркомфина отреставрируют до конца года
.
  24.07.19 10:36
Водолазы обследуют газопровод-дюкер "Щукинский" в Серебряном бору
.
  24.07.19 10:34
Москвичи присваивают себе в среднем по 5 соток земли
.
  23.07.19 14:49
Свыше 4,5 тыс. москвичей тестируют систему электронного голосования на выборах в Мосгордуму
.
  23.07.19 14:25
Памфилова: митинги не влияют на решения ЦИК
.
  23.07.19 13:55
Мосгорсуд до ноября оставил сестер Хачатурян под запретом определенных действий


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket