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Мощный циклон ожидают в Сочи

© РИА Новости. Саид Царнаев
25 июля. Interfax-Russia.ru - Власти Сочи продлили режим повышенной готовности из-за непогоды, сообщает пресс-служба администрации города в четверг.

"Во время залповых ливней прошедшей ночью в Сочи все службы реагирования сработали оперативно. Жителей Лоо и Дагомыса оповещали о непогоде через речевые установки", - говорится в сообщении.

Ночью был зафиксирован резкий подъем уровня воды в четырёх реках, однако из берегов они не вышли. Ветер повалил девять деревьев. Движение транспорта не останавливалось.

"В Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение и режим повышенной готовности, ожидается мощный циклон. Все службы работают в оперативном режиме", - отмечает пресс-служба.

Ранее сообщалось, что минувшей ночью в Сочи прошли ливни, вследствие чего были подтоплены четыре домовладения, а сели частично перекрыли автодорогу. В настоящее время последствия непогоды ликвидированы. Пострадавших нет.

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