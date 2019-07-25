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25.07.19 08:33
Мощный циклон ожидают в Сочи
"Во время залповых ливней прошедшей ночью в Сочи все службы реагирования сработали оперативно. Жителей Лоо и Дагомыса оповещали о непогоде через речевые установки", - говорится в сообщении.
Ночью был зафиксирован резкий подъем уровня воды в четырёх реках, однако из берегов они не вышли. Ветер повалил девять деревьев. Движение транспорта не останавливалось.
"В Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение и режим повышенной готовности, ожидается мощный циклон. Все службы работают в оперативном режиме", - отмечает пресс-служба.
Ранее сообщалось, что минувшей ночью в Сочи прошли ливни, вследствие чего были подтоплены четыре домовладения, а сели частично перекрыли автодорогу. В настоящее время последствия непогоды ликвидированы. Пострадавших нет.
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