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25.07.19 09:25

Пять человек погибли в автоаварии в Челябинской области

© РИА Новости. Игорь Зарембо
25 июля. Interfax-Russia.ru - Пять человек погибли и один госпитализирован в результате лобового столкновения двух автомобилей на дороге в Челябинской области ночью в четверг, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе регионального ГУ МВД.

"По предварительной информации, в Аргаяшском районе в первом часу ночи столкнулись ВАЗ-2107 и ВАЗ-2111. Три человека погибли в "семерке" и два - в "одиннадцатой", еще один - госпитализирован. Все взрослые", - сказал сотрудник пресс-службы.

Причины ДТП выясняются.

В свою очередь пресс-служба регионального УГИБДД уточняет, что, по предварительной информации, аварию спровоцировал водитель ВАЗ-2107.

"31-летний водитель выехал на полосу встреченного движения, где столкнулся со встречным ВАЗом под управлением 21-летнего водителя", - отмечает пресс-служба.

На месте аварии погибли оба водителя, 21-летняя пассажирка и двое мужчин-пассажиров, личности которых не установлены.

Еще одного пассажира, мужчину 22-ух лет, госпитализировали.

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