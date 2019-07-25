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25.07.19 09:25
Пять человек погибли в автоаварии в Челябинской области
"По предварительной информации, в Аргаяшском районе в первом часу ночи столкнулись ВАЗ-2107 и ВАЗ-2111. Три человека погибли в "семерке" и два - в "одиннадцатой", еще один - госпитализирован. Все взрослые", - сказал сотрудник пресс-службы.
Причины ДТП выясняются.
В свою очередь пресс-служба регионального УГИБДД уточняет, что, по предварительной информации, аварию спровоцировал водитель ВАЗ-2107.
"31-летний водитель выехал на полосу встреченного движения, где столкнулся со встречным ВАЗом под управлением 21-летнего водителя", - отмечает пресс-служба.
На месте аварии погибли оба водителя, 21-летняя пассажирка и двое мужчин-пассажиров, личности которых не установлены.
Еще одного пассажира, мужчину 22-ух лет, госпитализировали.
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