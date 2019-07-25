Больше 10 поселков может подтопить в Приамурье из-за подъема уровня воды в реках

25.07.19 09:31

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

25 июля. Interfax-Russia.ru - Уровни многих рек Амурской области в ближайшие дни превысят критические отметки, прогнозируется подтопление 14 населенных пунктов в Селемджинском и Мазановском районах.

Как сообщил в четверг на заседании КЧС начальник регионального ГУ МЧС России Матвей Гибадулин, в настоящее время полностью затоплено село Норск, там идет эвакуация населения. Некоторые ждут помощи на крышах домов.

"Самая сложная ситуация складывается в Селемджинском и Мазановском районах. Согласно прогнозу, ожидается подтопление 14 населенных пунктов. Там проживает 1998 человек, 751 жилой дом. Предлагаю начать эвакуацию", - отметил Гибадулин.

По данным гидрологов, озвученным на заседании КЧС, до конца недели на многих реках начнется резкий подъем уровня воды. В частности, в районе Благовещенска уровень Зеи сейчас составляет 255 см, прогнозируется подъем до 580-620 см.

На участке от села Стойба до Богословки пойма затоплена на глубину 0,4-2,9 метров. В ближайшие двое суток ожидается подъем уровня воды у села Норск до 800-850 см.

Специалисты отметили, что такого высокого паводка в регионе не было почти 50 лет.