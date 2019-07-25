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25.07.19 10:00
Руководитель УФССП России по Пермскому краю задержан за взятки
"Ему предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных пп. "а, в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом группой лиц, по предварительному сговору, в крупном размере)", - говорится в сообщении.
Кожевников задержан, в ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством о его аресте.
Уголовное дело по аналогичной статье УК РФ также возбуждено в отношении бывшего начальника отдела - старшего судебного пристава межрайонного отдела особых исполнительных производств, по розыску должников и их имущества краевого УФССП России по Пермскому краю.
"По данным следствия, двое должностных лиц УФССП России по Пермскому краю в ноябре 2017 года и январе 2018 года получили взятки в сумме 550 тысяч рублей и 600 тысяч рублей за незаконные действия в пользу взяткодателя", - сообщает СУ СКР.
Второй фигурант уже содержится под стражей.
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