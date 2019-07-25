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25.07.19 10:27
В СПЧ считают, что ночные обыски у оппозиционеров проводились с целью давления
"Возникают очень большие сомнения, что эти мероприятия на самом деле обоснованны. Очень сомневаюсь, что обыски проводились, потому что действительно есть основания предполагать, что у них дома находятся запрещенные предметы. У меня очень большое подозрение, что это делается с целью оказания давления, потому что люди приняли участие в оппозиционной деятельности. Форма наказания", - сказал Каляпин "Интерфаксу" в четверг.
Он не считает, что оппозиция мешала избирательному процессу: "Кто препятствует этому процессу? Очевидно, что тот орган, который тысячи подписей признал недействительными. Я лично знаю людей, которые ставили подписи и чьи подписи признаны недействительными. Кто срывает при этом избирательный процесс? Уж точно не Дмитрий Гудков (оппозиционер)".
"А Гудков, который возмущается и призывает других возмущаться, оказывается фигурантом уголовного дела. Видимо, ищут инструмент, которым людей выводят на митинги, выбивалку для ковров, не знаю. Это просто способ - нагрянуть к человеку домой, опозорить перед соседями, понятых пригласить обязательно со всех этажей", - сказал Каляпин.
Он обращает внимание на то, что, как правило, во всех случаях противоправных действий правоохранительных органов граждане возмущаются непосредственно проведенными действиями или теми, кто их заказал.
"Как в случае с Иваном Голуновым (журналистом, у которого в ходе обыска обнаружили наркотики, но после публикаций в СМИ дело закрыли), Гудковым, кем угодно - происходит одно и то же. Суд дает постановление на обыск, прокурор дает свое заключение. И действия органов, которые должны охранять наши конституционные права, остаются за бортом общественного внимания, ими никто не возмущается. Мы привыкли, что суд - это контора, где заштамповывают ходатайства следствия, каких-то оперативных служб, на проведение действий, нарушающих наши права".
Как сообщалось, правоохранительные органы провели в ночь со среды на четверг обыски у незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Дмитрия Гудкова, директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), незарегистрированного кандидата Ивана Жданова, кандидата от команды Гудкова Александра Соловьева. Гудков и незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь вызваны утром в четверг на допрос в Следственный комитет. Жданова доставили на допрос ночью сразу после проведенного обыска.
Обыски проводились в рамках дела о воспрепятствовании работы Мосгоризбиркома.
14 июля в Москве прошла несогласованная акция в формате массовой встречи независимых оппозиционных кандидатов в Мосгордуму с избирателями, на которую, по данным МВД, собрались порядка тысячи человек. Собравшиеся требовали регистрации независимых кандидатов и прекращения практики отбраковки подписей по формальным признакам. Акция началась в Новопушкинском сквере, после чего протестующие переместились к мэрии Москвы, а затем - к Мосгоризбиркому.
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