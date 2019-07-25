Власти Крыма запустили официальный автобусный маршрут до границы с Украиной

25.07.19 11:40

Фото пресс-службы Минтранса Крыма

25 июля. Interfax-Russia.ru - Официальный маршрут запущен от Симферополя до границы с Украиной, которая находится за Джанкоем на севере Крымского полуострова, сообщила пресс-служба Минтранса республики в четверг.

Интервал движения автобусов составляет один час. Они идут без остановок между конечными пунктами.

"Из Симферополя автобусы отправляются от автостанции "Курортная". Билеты можно приобрести в кассах автовокзала. Пассажиры, отправляющиеся в поездку от границы с Украиной, должны приобрести проездной билет у водителей автобусов, которые будут оказывать услуги по их продаже до завершения работ по оборудованию остановочного пункта", - говорится в пресс-релизе.

Последний рейс из Симферополя выходит в 17:00 мск, от границы с Украиной - в 19:00 мск.

На севере Крыма расположены пункты пропуска "Армянск", "Джанкой" и "Перекоп". На украинской стороне им соответствуют пункты "Каланчак", "Чонгар" и "Чаплынка".

На участках границы не было официальных перевозчиков, но там активно работают нелегалы.