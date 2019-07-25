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25.07.19 11:40
Власти Крыма запустили официальный автобусный маршрут до границы с Украиной
Интервал движения автобусов составляет один час. Они идут без остановок между конечными пунктами.
"Из Симферополя автобусы отправляются от автостанции "Курортная". Билеты можно приобрести в кассах автовокзала. Пассажиры, отправляющиеся в поездку от границы с Украиной, должны приобрести проездной билет у водителей автобусов, которые будут оказывать услуги по их продаже до завершения работ по оборудованию остановочного пункта", - говорится в пресс-релизе.
Последний рейс из Симферополя выходит в 17:00 мск, от границы с Украиной - в 19:00 мск.
На севере Крыма расположены пункты пропуска "Армянск", "Джанкой" и "Перекоп". На украинской стороне им соответствуют пункты "Каланчак", "Чонгар" и "Чаплынка".
На участках границы не было официальных перевозчиков, но там активно работают нелегалы.
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