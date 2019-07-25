Режим ЧС введен в Приамурье из-за резкого ухудшения паводковой обстановки

25.07.19 11:54

© РИА Новости. Сергей Мамонтов

25 июля. Interfax-Russia.ru - Власти Амурской области в четверг из-за резкого подъема уровня рек после затяжных дождей и подтопления новых территорий приняли решение о введении режима ЧС на всей территории региона.

Решение принял губернатор Василий Орлов по итогам заседания КЧС, на котором он заслушал доклады руководителей всех заинтересованных ведомств, передал с места события корреспондент агентства "Интерфакс - Дальний Восток".

"В регионе сейчас очень непростая ситуация, связанная с прохождением паводков. Тем не менее, мы держим ее под контролем. У нас вполне достаточно сил и средств. Главное в этот момент действовать скоординированно и без паники, своевременно информируя граждан о складывающейся ситуации", - сказал Орлов.

Министр лесного хозяйства и пожарной безопасности региона Алексей Венглинский доложил, что в Приамурье уже подтоплено 112 жилых домов в восьми населенных пунктах, в воде 997 приусадебных участков, повреждены 45 участков автодорог на территории 15 районов протяженностью 156 километров.

Паводки категории опасного явления наблюдаются на реках Селемджа и Зея. Волна достигнет Благовещенска 29-30 июля и сместится в средний Амур.

Прогнозируется подтопление 21 населенного пункта в Селемджинском Мазановском, Свободненском, Серышевском, Благовещенском районах.

Самая сложная ситуация уже сейчас складывается в Норске Селемджинского района. На месте работают спасатели, людей эвакуируют вертолетами.