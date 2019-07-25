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25.07.19 12:04
Путин поручил утвердить план обеспечения жильем пострадавшим в Тулуне до 15 августа
Соответствующий перечень опубликован на сайте Кремля.
В частности, глава государства поручил вице-премьеру РФ Юрию Трутневу в срок до 1 марта 2020 года обеспечить установление запрета на предоставление гражданам земельных участков в границах зон затопления и подтопления в Дальневосточном федеральном округе.
Кроме того, правительству России в срок до 1 августа поручено сформировать списки граждан, пострадавших от наводнения на территории Иркутской области, и в срок до 10 августа выплатить им денежные средства в полном объеме.
В срок до 1 сентября должна быть проведена оценка ущерба, нанесенного в ходе наводнения жилым помещениям граждан, социальной инфраструктуры, в том числе дошкольным образовательным и общеобразовательным организациям, объектам транспортной и коммунальной инфраструктуры, а также объектам энергетической инфраструктуры.
До 15 августа должен быть разработан и утвержден план обеспечения пострадавших от наводнения жилыми помещениями.
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