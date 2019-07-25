Путин поручил утвердить план обеспечения жильем пострадавшим в Тулуне до 15 августа

25.07.19 12:04

© РИА Новости. Алексей Никольский

25 июля. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин дал ряд поручений по итогам совещания о ликвидации последствий наводнения в Иркутской области.

Соответствующий перечень опубликован на сайте Кремля.

В частности, глава государства поручил вице-премьеру РФ Юрию Трутневу в срок до 1 марта 2020 года обеспечить установление запрета на предоставление гражданам земельных участков в границах зон затопления и подтопления в Дальневосточном федеральном округе.

Кроме того, правительству России в срок до 1 августа поручено сформировать списки граждан, пострадавших от наводнения на территории Иркутской области, и в срок до 10 августа выплатить им денежные средства в полном объеме.

В срок до 1 сентября должна быть проведена оценка ущерба, нанесенного в ходе наводнения жилым помещениям граждан, социальной инфраструктуры, в том числе дошкольным образовательным и общеобразовательным организациям, объектам транспортной и коммунальной инфраструктуры, а также объектам энергетической инфраструктуры.

До 15 августа должен быть разработан и утвержден план обеспечения пострадавших от наводнения жилыми помещениями.