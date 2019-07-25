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25.07.19 12:20
Памфилова: уголовное дело не повлияет на позицию ЦИК по кандидатам в Мосгордуму
"Это никак не отразится на том, о чем я сказала и что я декларирую. Все кандидаты - во-первых, у них есть презумпция невиновности. Все эти незарегистрированные кандидаты независимые, все, кого не зарегистрировали, отказали в регистрации и еще могут отказать при рассмотрении в Мосгордуме, если откажут, я их всех жду в ЦИКе", - сказала она в эфире "Эха Москвы". "И еще раз обещаю, что мы максимально объективно, если они сами этого захотят, и если они уверены в своей правоте. Если будет хоть малейшая возможность восстановить их в правах - кандидатов, - мы это сделаем", - отметила Памфилова.
Глава ЦИК сообщила, что не знает, по чьей жалобе было возбуждено уголовное дело. "Поскольку события развиваются стремительным образом, я до сих пор даже не знаю, от кого это могло поступить. Я надеюсь, что Мосгоризбирком такие жалобы не подавал. Мне бы не хотелось, чтобы именно от нас шли подобные жалобы", - сказала она.
При этом она затруднилась комментировать действия правоохранительных органов. "Но, они обязаны соблюдать всё, что положено им по закону. И адвокаты должны быть, и время обысков должно быть корректно определено. Тем более, это очень чувствительный период, когда идет избирательная кампания. И чтобы это не расценивалось как политическое давление, тем более, как способ и методы борьбы, я бы так сказала, с политическими оппонентами, здесь надо быть максимально корректными", - подчеркнула глава ЦИК.
Вчера поздним вечером обыски прошли в квартирах у незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы от оппозиции Дмитрия Гудкова и Ивана Жданова, других кандидатов вызвали на допрос.
По данным следствия, материалы изымаются по митингам, проведённым 14, 15 и 18 июля.
Накануне Следственный комитет Москвы сообщил о возбуждении уголовного дела по статье 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий).
"По данным следствия, в июле 2019 года участники одного из движений, с целью оказания давления на членов Мосгоризбиркома и окружных избирательных комиссий и воспрепятствования их законной деятельности, организовали проведение на территории города Москвы заведомо незаконных и несогласованных митингов и пикетирований зданий и помещений Мосгоризбиркома", - сказали в ведомстве.
Следствие также считает, что действия участников акции были сопряжены с "угрозами применения насилия в отношении членов избирательных комиссий".
В рамках расследования уголовного дела следователи проведут допросы организаторов и участников несогласованных митингов и пикетирований.
14 июля в Москве прошла несогласованная акция в формате массовой встречи независимых оппозиционных кандидатов в Мосгордуму с избирателями, на которую, по данным МВД, собрались порядка тысячи человек. Собравшиеся требовали регистрации независимых кандидатов и прекращения практики отбраковки подписей по формальным признакам. Акция началась в Новопушкинском сквере, после чего протестующие переместились к мэрии Москвы, а затем - к Мосгоризбиркому.
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