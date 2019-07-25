Шесть кандидатов в губернаторы Заполярья подали документы в облизбирком

25.07.19 12:26

© РИА Новости. Николай Хижняк

25 июля. Interfax-Russia.ru - В избирательную комиссию Мурманской области из 14 выдвинутых кандидатов в губернаторы подали документы для регистрации на выборы только шестеро, сообщили "Интерфаксу" в избиркоме в четверг.

Срок приема документов для прохождения регистрации истек 24 июля.

"На сегодняшний день арифметика такова: из числа выдвинутых кандидатов документы подали шесть человек, еще один человек по собственному желанию снял свою кандидатуру - самовыдвиженец Николай Богатырев", - сказал собеседник агентства.

Среди кандидатов, представивших документы для регистрации, нет самовыдвиженцев. Первым документы предоставил бывший пресс-секретарь предыдущего губернатора Заполярья Виталий Измайлов ("Гражданская платформа"), который уже зарегистрирован.

Также документы в облизбирком подали врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис ("Единая Россия"), депутат Мурманской областной думы, член КПРФ Михаил Антропов, депутат облдумы и руководитель фракции ЛДПР Максим Белов, председатель мурманского регионального отделения общественной организации ветеранов ВДВ и спецназа "Союз десантников" Василий Буров ("Справедливая Россия") и московский пенсионер Геннадий Тупикин ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость").

Окончательное число зарегистрированных кандидатов в губернаторы Мурманской области станет известно к 1 августа, добавили в облизбиркоме.

Как сообщалось, изначально в губернаторы Заполярья баллотировались 15 человек, в том числе семь самовыдвиженцев.

Выборы в Мурманской области пройдут 8 сентября.