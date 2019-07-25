Зюганов поддержал инициативу Володина об усилении контроля над кабмином

25.07.19 12:29

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

25 июля. Interfax-Russia.ru - Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что изменения в Конституцию РФ давно назрели, в частности, в отношении того, что касается полномочий исполнительной власти.

"Ремонт давно назрел, и мы будем активно работать, чтобы были внесены соответствующие изменения в Конституцию. У нас предложения на сей счёт есть", - сказал Зюганов журналистам в четверг.

Он считает, что "совершенно прав (председатель Госдумы Вячеслав) Володин, который выступал недавно со статьей о "живой Конституции" и заявил, что нужно улучшить качество подбора кадров, и все сделать для того, чтобы усилить контроль за исполнительной властью и министрами".

"Мы будем эту линию активно поддерживать", - добавил Зюганов.

Политик напомнил, что "в КПРФ не раз выступали за вынесение на Всероссийский референдум самых больных вопросов: финансово-экономический курс, природные ресурсы, бесплатное образование и медицинское обслуживание и все, что связано с пенсионной реформой, но ни Конституция, ни исполнительная власть не позволили высказаться на референдуме по этим главным вопросам".

Володин 17 июля опубликовал статью о принципах "живой Конституции" в "Парламентской газете". В публикации спикер Думы высказал мнение о необходимости усилить контрольные функции парламента, в частности, прописать в Конституции возможность парламентариев участвовать в консультациях с президентом при назначении министров.