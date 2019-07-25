Более 20 видов летной техники поднимется в небо на фестивале под Новосибирском

25.07.19 12:35

© РИА Новости. Виталий Тимкив

25 июля. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Девятый региональный авиационный спортивный фестиваль пройдет 28 июля на аэродроме Мочище в Новосибирской области, сообщил представитель региональной общественной организации авиации общего назначения "Аэродром Мочище" Александр Осокин на пресс-конференции в новосибирском пресс-центре агентства "Интерфакс-Сибирь" в четверг.

"Наш авиационный праздник проходит раз в год, я думаю, зритель успевает соскучиться. Исполнители те же, но номера будут новые, поэтому, думаю, очень интересно будет в этом году", - сказал он.

В фестивале, который в этом году посвящен 105-й годовщине войск противовоздушной обороны России и 90-летию Гражданской авиации Сибири, примут участие три пилотажные группы, в том числе мирового значения - "Соколы России", "Русь" и "Барсы".

"Могу точно сказать, что будет больше 20 наименований различных вертолетов и самолетов, не говоря уже о том, что каждого наименования может быть по 3-4 единицы", - добавил Осокин.

Ожидается более 50 тысяч посетителей. Зрители смогут увидеть пять образцов редкой ретротехники, восстановленной новосибирскими энтузиастами, в том числе единственный в России вертолет Ми-1 1964 года выпуска и Як-12 1953 года.

Заместитель министра физической культуры и спорта Новосибирской области Олег Савонин сообщил, что в рамках фестиваля пройдут два спортивных мероприятия: соревнования по авиамодельному (28 июля) и парашютному спорту (27 июля).

Для доставки посетителей к месту проведения авиашоу будут организованы дополнительные пригородные электропоезда и челночные автобусы, сообщил начальник управления организации пассажирских перевозок министерства транспорта и дорожного хозяйства региона Андрей Бенимецкий.

"Министерство транспорта области выпустило приказ об ограничении движения по Мочищенскому шоссе на 10-километровом участке от Новосибирска до станции Мочище. По этому участку будут двигаться только пассажирский транспорт и спецмашины", - сказал Бенемецкий.

Парковку для гостей тоже подготовили, но министр призвал отдать предпочтение электропоездам.