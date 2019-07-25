Огни севера: почти 900 тыс. гектаров горит на севере Красноярского края
  
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25.07.19 12:41

Почти 900 тысяч гектаров леса горит в труднодоступных местностях Красноярского края

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев
25 июля. Interfax-Russia.ru - Площадь лесных пожаров в труднодоступных местностях Эвенкийского района Красноярского края за сутки выросла более чем на 60 тысяч гектаров, составив 899 тысяч гектаров.

Пресс-служба краевого правительства в четверг сообщает, что всего в труднодоступных местах полыхает 109 лесных пожаров (накануне их было 108 - ИФ). Три из этих пожаров комиссия КЧС обязала начать тушить, к очагам возгораний доставлены сотрудники авиапожарной службы.

Кроме того, за прошедшие сутки ликвидированы 6 лесных пожаров в Эвенкийском и Кежемском районах общей площадью 170 га.

Всего, по оперативной информации на четверг, в авиационной и наземной зонах зарегистрировано 20 лесных пожаров - в Эвенкийском, Кежемском, Богучанском и Абанском районах на общей площади 7 тыс. га. Угрозы населенным пунктам нет.

На территории Красноярского края и Эвенкийского муниципального района введен режим ЧС, доступ людей в леса ограничен.

Дымка от лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области окутала Алтайский край, Республику Алтай, Хакасию, дымовые шлейфы достигли Новосибирской, Кемеровской, Омской и Томской областей, стали причиной смога в ХМАО, в Тюмени и Тобольске. Кроме того, на дым от лесных пожаров жаловались жители Челябинска, Кыштыма, Снежинска, Миасса.

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