|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
25.07.19 12:41
Почти 900 тысяч гектаров леса горит в труднодоступных местностях Красноярского края
Пресс-служба краевого правительства в четверг сообщает, что всего в труднодоступных местах полыхает 109 лесных пожаров (накануне их было 108 - ИФ). Три из этих пожаров комиссия КЧС обязала начать тушить, к очагам возгораний доставлены сотрудники авиапожарной службы.
Кроме того, за прошедшие сутки ликвидированы 6 лесных пожаров в Эвенкийском и Кежемском районах общей площадью 170 га.
Всего, по оперативной информации на четверг, в авиационной и наземной зонах зарегистрировано 20 лесных пожаров - в Эвенкийском, Кежемском, Богучанском и Абанском районах на общей площади 7 тыс. га. Угрозы населенным пунктам нет.
На территории Красноярского края и Эвенкийского муниципального района введен режим ЧС, доступ людей в леса ограничен.
Дымка от лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области окутала Алтайский край, Республику Алтай, Хакасию, дымовые шлейфы достигли Новосибирской, Кемеровской, Омской и Томской областей, стали причиной смога в ХМАО, в Тюмени и Тобольске. Кроме того, на дым от лесных пожаров жаловались жители Челябинска, Кыштыма, Снежинска, Миасса.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Журналиста Ивана Голунова задержали в Москве. Его обвиняют в покушении на сбыт наркотиков, но в деле много нестыковок.
.
Interfax-Russia.ru – Совет Федерации досрочно лишил полномочий обвиняемого в уголовных преступлениях сенатора Рауфа Арашукова из-за непредставления в срок декларации за 2018 год.
.
Interfax-Russia.ru – Эксперты восстановили картину аварии Superjet-100 "Аэрофлота", сгоревшего в "Шереметьево". Виной трагедии называют ошибки экипажа.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket