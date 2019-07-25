Владелец компании-организатора и директор лагеря "Холдоми" арестованы на 2 месяца

25.07.19 12:45

Фото МЧС по Хабаровскому краю

25 июля. Interfax-Russia.ru - Суд Солнечного района Хабаровского края принял решение заключить под стражу директора ООО "Экстрим-Сервис" Виталия Бурлакова до сентября, сообщили агентству "Интерфакс-Дальний Восток" в суде.

"Бурлаков арестован до 22 сентября ", -сказал представитель суда.

Бурлаков проходит одним из фигурантов уголовного дела, которое после пожара в ночь на 23 июля в детском палаточном лагере "Холдоми" возбудил Следственный комитет России по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Также в четверг суд также арестовал до 22 сентября директора лагеря Максима Кузнецова.

"Максим Кузнецов арестован до 22 сентября", - сказал агентству "Интерфакс - Дальний восток" представитель суда.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовные дела по двум статьям УК РФ: ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Задержаны директор коммерческой организации, которой принадлежит детско-оздоровительный лагерь "Холдоми" (учредитель и директор ООО "Экстрим Сервис" Виталий Бурлаков) и директор этого лагеря Максим Кузнецов.

Накануне было возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела надзорной деятельности и профилактических работ по Солнечному муниципальному району Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Эдуарда Новгородцева. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 293 УК РФ (халатность).

Как сообщалось, пожар в палаточном лагере "Холдоми" вспыхнул в ночь на 23 июля. Сгорело 20 палаток, еще шесть пострадало от огня. Всего в лагере находилось 189 детей в возрасте от 7 до 15 лет. На месте погибла 11-летняя девочка, еще трое детей умерли в больнице от полученных ожогов.