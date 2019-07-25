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25.07.19 13:40
Матвиенко поддержала усиление роли парламента в РФ, но без движения к парламентской республике
"Скажем, тема: "не движемся ли мы к парламентской республике"? Не движемся. Усиление роли парламента - да, я поддерживаю", - сказала Матвиенко на пресс-конференции в среду.
При этом спикер подчеркнула, что в первую очередь надо посмотреть, как парламентарии используют данные им права, компетенции и полномочия в реальной практической жизни.
"У нас широчайшие полномочия у парламента, но считаю, что мы не очень эффективно все их используем. Вот над этим надо работать. И, возможно, здесь (необходимы) законы, которые бы позволили более эффективно использовать данные парламенту полномочия. Но фундамент в виде основополагающих положений (Конституции) надо сохранить", - подчеркнула Матвиенко.
По ее словам, в мире есть примеры успешных парламентских республик, их не так много.
"Но это те государства, где политическим партиям, политической системе и государственным и демократическим системам около ста лет и более. Наши коллеги из Армении приняли решение к переходу к парламентской республике, но не все так гладко и не все так просто. Я искренне желаю им успеха, чтобы у них все получилось", - отметила спикер.
Спикер ГД Вячеслав Володин 17 июля опубликовал статью о принципах "живой Конституции" в "Парламентской газете". В публикации спикер Думы высказал мнение о необходимости усилить контрольные функции парламента, в частности, прописать в Конституции возможность парламентариев участвовать в консультациях с президентом при назначении министров.
Эту идею поддержал лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Парламентарий считает, что изменения в Конституцию РФ давно назрели, в частности, в отношении того, что касается полномочий исполнительной власти.
"Ремонт давно назрел, и мы будем активно работать, чтобы были внесены соответствующие изменения в Конституцию. У нас предложения на сей счёт есть", - сказал Зюганов журналистам в четверг.
Он считает, что "совершенно прав (председатель Госдумы Вячеслав) Володин, который выступал недавно со статьей о "живой Конституции" и заявил, что нужно улучшить качество подбора кадров, и все сделать для того, чтобы усилить контроль за исполнительной властью и министрами".
"Мы будем эту линию активно поддерживать", - добавил Зюганов.
Руководитель фракции "Справедливая Россия" в Госдуме, бывший спикер Совета Федерации Сергей Миронов также выступил за изменение баланса полномочий между исполнительной и законодательной властями в пользу парламента.
"Конечно, необходимо думать над соотношением исполнительной и законодательной ветвей власти. Я абсолютно согласен с Вячеславом Викторовичем Володиным в том, что у парламента, прежде всего Государственной Думы, должно быть больше полномочий и по формированию правительства, и по оценке деятельности как отдельных министров, так и правительства в целом", - сказал Миронов, выступая в четверг от фракции на закрытии весенней сессии.
Он назвал своевременными вопросы, которые поднял Володин в своей статье о "живой конституции".
Также Миронов отметил, что необходимо подумать и о полномочиях Центрального банка, "о контроле за деятельностью Центрального банка, чтобы основной логикой ЦБ было развитие и рост экономики нашей страны, а не просто слежение за уровнем инфляции".
"Наше предложение о парламентском контроле над госкорпорациями... Уверен, что мы должны к этому вопросу возвращаться", - сказал он.
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