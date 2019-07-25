Режим "черного неба" продлили в Барнауле

25.07.19 13:22

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

25 июля. Interfax-Russia.ru - Режим "черного неба", введенный 23 июля в Барнауле, где уже две недели не рассеивается дымка из-за пожаров в соседних регионах, продлили еще на сутки, сообщает пресс-центр мэрии города в четверг.

"С 15:00 местного времени 25 июля до 15:00 26 июля на территории Барнаула ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляется НМУ первой степени опасности (режим "черного неба - ИФ")", - говорится в сообщении.

Кроме того, в западных районах Алтайского края сохранится высокая пожароопасность.

Как сообщалось, уже две недели Алтайский край и Республика Алтай страдают от дымки, окутавшей регион из-за пожаров в Красноярском крае. Специалисты Роспотребнадзора регулярно берут пробы воздуха и констатируют, что сложившаяся метеоситуация безопасна для местных жителей. Дымка нарушает работу аэропорта Барнаула. Так, во вторник он не смог принять рейс из Москвы. Самолет был вынужден отправиться на запасной аэродром в Новосибирскую область.