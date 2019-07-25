Москва настроена на диалог и выстраивание межпарламентского взаимодействия с Украиной

25.07.19 13:29

© РИА Новости. Илья Питалев

25 июля. Interfax-Russia.ru - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что межпарламентский диалог между Россией и Украиной возможен, Москва на него настроена.

"С парламентом, которому оказал доверие народ, мы готовы вести диалог. И мы рассчитываем, что такой диалог сейчас возможен, по крайней мере, по тем вопросам, где мы можем сформировать позитивную повестку. Дождемся окончательного формирования структуры Верховной рады, председателя Верховной рады, комитетов, какие люди туда придут, как они будут настроены. У нас достаточно терпения, выдержки", - заявила Матвиенко на пресс-конференции в четверг.

"Мы настроены, еще раз хочу это подтвердить и подчеркнуть, на диалог и на выстраивание межпарламентского взаимодействия в целях нормализации российско-украинских отношений", - добавила она.

Матвиенко подчеркнула, что и Россия, и Федеральное Собрание в частности всегда выступали и выступают за диалог с людьми разных идеологических взглядов, за исключением, "совсем крайне радикальных, профашистских, пронацистских".

Отвечая на вопрос о выборах в украинскую Верховную Раду, спикер Совета Федерации назвала их несоответствующими всем международным требованиям демократической избирательной системы.

"Могу сказать, с точки зрения транспарентности и других факторов, нельзя сказать, что прошедшие в Украине выборы в Верховную раду соответствуют всем международным требованиям демократической избирательной системы", - сказала Матвиенко на пресс-конференции в четверг.

Она выразила сожаление, что "киевские власти так и не решились включить Луганск и Донецк в эти выборы, лишили миллионы избирателей права участвовать в кампании".

"Они лишили миллионы граждан, которые находятся в России, временно работают и по другим обстоятельствам - ранее всегда открывались избирательные участки, и людям давалась такая возможность - они и этих граждан решили избирательного права, что является грубейшим нарушением", - пояснила Матвиенко.

По ее словам, также Украина отказала ПАСЕ в наблюдении за выборами, отказали России участвовать в таком наблюдении в рамках общей делегации ОБСЕ.

"Тем не менее, выборы состоялись, они признаны. Эти выборы, как и президентские, еще раз подчеркнули ярко и убедительно, что граждане Украины отвергают полностью политику, которую проводил предыдущий режим, и готовы были голосовать за любых новых людей, только не за представителей старой команды. Они наелись этой властью", - подчеркнула Матвиенко.

По ее мнению, новый президент Украины Владимир Зеленский получил аванс от избирателей в результате обещаний, которые были даны им в ходе предвыборной кампании.

"В связи с тем, что партия "Слуга народа" получила большинство, теперь уже у президента Украины не будет никаких оснований ни на кого-либо перекладывать ответственность за свои действия или бездействие. Уже не получится отговариваться красивыми фразами, обещаниями - люди ждут конкретных действий, реализации обещанного. Люди ждут мира на Украине", - сказала спикер СФ.

Она также отметила важность того, что партия "Оппозиционная платформа - за жизнь" получила второе место на выборах. "Это партия, которая как раз выступала за мир на Украине, за установление взаимовыгодных и добрососедских отношений с Россией - она получила также существенную поддержку", - уточнила глава верхней палаты парламента.

"Очередное фиаско получили партия Порошенко, партия "Батьковщина". Что очень важно, в Верховную раду не прошли национально-радикальные партии. Отдельные представители этой идеологии есть в составе Рады, но сами партии не прошли - это тоже ответ граждан Украины, что они не поддерживают радикально националистическую политику", - отметила Матвиенко.

Она выразила личное мнение, что у России есть основания для определенного оптимизма, "но не более того пока".

"Пока, кроме полярно разных высказываний по разным вопросам внутренней и внешней политики в отношениях с Россией, мы пока не видим программы действий. Ждем такую программу с формированием нового кабинета, формирования понятной ограненной политики, которую будет проводить нынешняя власть и которой украинцы оказали такую поддержку", - заявила Матвиенко.