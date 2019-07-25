ГД узаконила денежную компенсацию для добросовестных покупателей "криминальных" квартир

25.07.19 13:33

© РИА Новости. Руслан Кривобок

25 июля. Interfax-Russia.ru - Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон о введении денежной компенсации за утрату права собственности на жилое помещение.

Принятым законом предлагается закрепить правило о выплате денежной компенсации добросовестным приобретателям жилья, у которых оно было истребовано на основании судебного акта. Компенсация будет выплачиваться из казны РФ.

"Размер компенсации по выбору правообладателя может исчисляться либо исходя из суммы реального ущерба, либо из кадастровой стоимости истребованной недвижимости. Требовать компенсации правообладатель сможет в судебном порядке, если в течение полугода ему не был возмещен ущерб причинителем вреда", - пояснил председатель комитета Павел Крашенинников.

Принятым законом предлагаются нормы в целях защиты прав граждан, лишившихся жилья, которые, приобретая такое жилье, не знали о его "криминальном" прошлом, сказал Крашенинников.

По действующим правилам Гражданского кодекса, такая недвижимость может быть истребована в судебном порядке из чужого незаконного владения, например, у наследников или покупателей злоумышленника, который приобрел недвижимость незаконно. "Однако если речь идет об истребовании жилья, то очень важно предусмотреть дополнительные меры по защите имущественных прав добросовестных граждан, чтобы, лишившись жилья, они не оказались на улице", - сказал Крашенинников.

По его словам, нормы о компенсации будут иметь обратную силу. В течение трех лет после вступления закона в силу те лица, которые ранее лишились жилого помещения, смогут обратиться в суд с требованием о выплате компенсации, пояснил он. "Такая возможность позволит им восстановить справедливость и защитить свои права на жилище",- сказал Крашенинников.

Срок вступления в силу изменений предлагается установить с 1 января 2020 года.