В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве оппозиционной активистки

25.07.19 13:37

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

24 июля. Interfax-Russia.ru - Уроженец Киргизии задержан по подозрению в убийстве оппозиционной активистки Елены Григорьевой; следствие придерживается бытовой версии убийства, сообщает пресс-служба главного городского управления СКР в четверг.

"В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области следователями СК России по подозрению в совершении указанного преступления задержан ранее судимый мужчина 1981 года рождения, уроженец Киргизской Республики. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения и предъявлении ему обвинения", - говорится в сообщении.

В пресс-релизе отмечается, что изначально следователи проверяли различные версии убийства, в том числе связанные с общественной деятельностью Григорьевой. На данный момент получены доказательства, подтверждающие, что убийство совершено на бытовой почве

По данным следствия, подозреваемый и убитая были знакомы. В ночь на 21 июля мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с потерпевшей и нанёс ей не менее 8 ударов ножом в область спины и лица. От полученных повреждений женщина скончалась на месте происшествия.

"В результате собранных следствием характеризующих материалов в отношении погибшей женщины установлено, что она вела асоциальный образ жизни, неоднократно распивала спиртные напитки, в том числе в компании с подозреваемым", - отмечает пресс-служба ведомства.

Кроме того, установлено, что подозреваемый в июле 2019 года напал на своего знакомого, похитив у него деньги и вещи.

Ранее правозащитник Динар Идрисов сообщил на своей странице в Facebook, что Григорьева незадолго до смерти "становилась жертвой насилия, ей неоднократно угрожали убийством".

В главке МВД РФ по Петербургу и Ленинградской области в свою очередь сообщили, что Григорьева заявляла в полицию о поступавших угрозах, однако они не касались жизни потерпевшей и носили бытовой характер.