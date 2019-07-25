Каждого на бюджет: бесплатное образование могут ввести в приграничных вузах РФ
  
Курение в цене: "курилки" в российских аэропортах могут сделать платными
   
Времени нет: экологическая катастрофа ждет Иркутскую область, если не принять меры
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16

12.03.19   16:52
 
Главные события
25.07.19 13:37

В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве оппозиционной активистки

© РИА Новости. Михаил Воскресенский
24 июля. Interfax-Russia.ru - Уроженец Киргизии задержан по подозрению в убийстве оппозиционной активистки Елены Григорьевой; следствие придерживается бытовой версии убийства, сообщает пресс-служба главного городского управления СКР в четверг.

"В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области следователями СК России по подозрению в совершении указанного преступления задержан ранее судимый мужчина 1981 года рождения, уроженец Киргизской Республики. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения и предъявлении ему обвинения", - говорится в сообщении.

В пресс-релизе отмечается, что изначально следователи проверяли различные версии убийства, в том числе связанные с общественной деятельностью Григорьевой. На данный момент получены доказательства, подтверждающие, что убийство совершено на бытовой почве

По данным следствия, подозреваемый и убитая были знакомы. В ночь на 21 июля мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с потерпевшей и нанёс ей не менее 8 ударов ножом в область спины и лица. От полученных повреждений женщина скончалась на месте происшествия.

"В результате собранных следствием характеризующих материалов в отношении погибшей женщины установлено, что она вела асоциальный образ жизни, неоднократно распивала спиртные напитки, в том числе в компании с подозреваемым", - отмечает пресс-служба ведомства.

Кроме того, установлено, что подозреваемый в июле 2019 года напал на своего знакомого, похитив у него деньги и вещи.

Ранее правозащитник Динар Идрисов сообщил на своей странице в Facebook, что Григорьева незадолго до смерти "становилась жертвой насилия, ей неоднократно угрожали убийством".

В главке МВД РФ по Петербургу и Ленинградской области в свою очередь сообщили, что Григорьева заявляла в полицию о поступавших угрозах, однако они не касались жизни потерпевшей и носили бытовой характер.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  25.07.19 15:21
Рабочая группа рекомендовала МГИК не регистрировать Соболь кандидатом в Мосгордуму
.
  25.07.19 14:05
День гамбургера отметят 27 июля в столичном парке Горького
.
  25.07.19 12:59
Матвиенко допустила, что ряду кандидатов в Мосгордуму несправедливо отказали в регистрации
.
  25.07.19 12:29
Зюганов поддержал инициативу Володина об усилении контроля над кабмином
.
  25.07.19 12:20
Памфилова: уголовное дело не повлияет на позицию ЦИК по кандидатам в Мосгордуму
.
  25.07.19 10:27
В СПЧ считают, что ночные обыски у оппозиционеров проводились с целью давления
.
  25.07.19 08:23
Претендент в кандидаты в депутаты Мосгордумы Соболь вызвана на допрос в СК
.
  24.07.19 16:02
Москва вошла в список самых посещаемых столиц мира
.
  24.07.19 15:33
Одноклассники и друзья "вора в законе" Шишканова заступились за него в суде
.
  24.07.19 12:24
Мосгорсуд удвоил взыскание с Ярмольника за ДТП с автомобилем ФСО


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket