Госдума приняла закон об экспансии "Сколково" в регионы

25.07.19 13:39

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

25 июля. Interfax-Russia.ru - Госдума на заседании в четверг приняла в окончательном, третьем чтении правительственный законопроект, который существенно расширяет полномочия инновационного центра "Сколково" и дает ему право работать с региональными операторами.

Проект закона был внесен правительством в Госдуму апреле 2018 года. Он предполагает, в частности, создание региональных операторов центра "Сколково". Региональный оператор - российское юридическое лицо, с которым управляющая компания центра планирует заключить соглашение о совместной реализации проекта. Операторы будут в своих регионах предоставлять помещения для участников проекта "Сколково", а также (по согласованию с управляющей компанией) предоставлять иные сервисы и услуги.

Как пояснял ранее, представляя проект закона в Госдуме, замглавы Минфина Андрей Иванов, от расширения "Сколково" экономика РФ будет только выигрывать, поскольку только за время локального развития данного проекта общая выручка стартапов за 2010-2017 годы составила 209 млрд рублей. Общий объем внебюджетных инвестиций - более 130 млрд рублей. "Мы очень надеемся, что модель, при которой инновационные проекты дают такую серьезную экономическую отдачу, будет реализована не только на территории инновационного центра, но и на всей территории РФ, где сложились соответствующие условия, и где есть и будут развиваться новые инновационные проекты", - сообщил замминистра.

Закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.