Троим арестованным по делу о пожаре в лагере "Холдоми" предъявят обвинения в ближайшее время

25.07.19 13:45

© РИА Новости. Михаил Вознесенский

25 июля. Interfax-Russia.ru - Следственные органы намерены предъявить обвинение троим арестованным по делу о пожаре в детском лагере "Холдоми" в Хабаровском крае, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Ранее суд взял под стражу до 22 сентября директора палаточного лагеря Максима Кузнецова, владельца компании "Экстрим Сервис" Виталия Бурлакова и сотруднику МЧС Эдуарда Новгородцева.

"В июле 2019 года в лагере проводились плановые учения, в ходе которых Новгородцев обнаружил, что размещение детей в палаточном городке организовано с нарушением противопожарных норм. При этом он не принял мер к тому, чтобы обязать руководство лагеря исправить допущенные нарушения. В свою очередь Бурлаков и Кузнецов не обеспечили надлежащее оказание услуг, связанных с организацией детского отдыха. В ближайшее время всем задержанным будет предъявлено обвинение", - сказано в сообщении.

Пожар в палаточном лагере "Холдоми" вспыхнул в ночь на 23 июля. Сгорело 20 палаток, еще шесть пострадало от огня. Всего в лагере находилось 189 детей в возрасте от 7 до 15 лет. На месте погибла 11-летняя девочка, еще трое детей умерли в больнице от полученных ожогов.

Следователи возбудили уголовные дела по трем статьям УК РФ: ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей) и ч.3 ст. 293 УК РФ (халатность).