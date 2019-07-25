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25.07.19 14:01

Два административных дела возбуждены из-за нелегальной свалки под Ульяновском

Фото со страницы Дмитрия Федорова "ВКонтакте"
25 июля. Interfax-Russia.ru - Промышленные отходы продолжают вывозить с территории несанкционированной свалки у села Луговое в пригороде Ульяновска, сообщил министр природы и цикличной экономики региона Дмитрий Федоров на своей странице в соцсети.

"Ульяновская межрайонная природоохранная прокуратура возбудила административное дело, решается вопрос о возбуждении и уголовного дела", - написал министр, который в четверг работает в селе.

В ульяновском Минприроды агентству "Интерфакс-Поволжье" уточнили, что возбуждены дела по ст. 14.1(предпринимательская деятельность без госрегистрации или без специального разрешения) и ст.8.2 (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления) КоАП РФ.

В то же время Федоров в своем посте отметил, что аккредитованная лаборатория отобрала пробы воздуха, воды и почвы для определения уровня токсичность и подтверждения класса опасности.

"Результаты анализов будут готовы в начале следующей недели", - добавил глава регионального Минприроды.

По его данным, руководство ООО "Чистый город+", которое на арендованной территории образовало свалку, заключает дополнительные договоры с лицензированными организациями на вывоз мусора. Министр подчеркнул, что часть отходов, в случае подтверждения их неопасности и отнесения к ТКО может быть вывезена и размещена на полигоне регоператора соответствующей зоны обслуживания.

Как сообщалось, в начале этой недели жители села Луговое начали жаловаться на сильный запах от свалки промышленных отходов и просили мэрию Ульяновска проверить ООО "Чистый город+", которое занимается сортировкой и переработкой пластиковых отходов. Выехавшая на место комиссия обнаружила там емкости из-под ядохимикатов. По предварительным данным, на свалке скопилось более 200 кубометров отходов. Власти заявили, что "ситуация требует немедленного решения", поскольку недалеко от свалки находится водоохранная зона реки Свияга.

23 июля мусор стали вывозить. Минприроды региона отмечало, что действиям компании будет дана юридическая оценка.

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