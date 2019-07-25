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25.07.19 14:05
День гамбургера отметят 27 июля в столичном парке Горького
"На фестивале гостей ждут бургеры на любой вкус - от признанных кулинарных хитов гигантов российского и мирового фастфуда до необычных авторских версий этого блюда, а также концерт с участием DJ Smash, Artik & Asti, MOT, MARUV и других знаменитостей", - сказал собеседник агентства.
Фестиваль бургеров будет проходить на Пушкинской набережной парка Горького с 11:00 до 22:00, вход на мероприятие свободный.
Всего на мероприятии будут работать 30 ресторанных шале.
"Посетителей ждет самый широкий выбор бургеров: с креветками, с мраморной говядиной, со свиными и говяжьими котлетами, мексиканские с маринованной курицей и соусом сальса, а также бургеры на основе паровых корейских булочек с экзотическими начинками", - добавили в пресс-службе.
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