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25.07.19 14:06
Синоптики предупреждают о ливнях с грозами и штормовым ветром в Волгоградской области
"По информации Волгоградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, до конца суток 25 июля в отдельных районах Волгоградской области ожидаются сильные дожди, ливни, грозы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что скорость ветра при порывах будет достигать 18-23 м/с.
Граждан призывают соблюдать правила безопасности: не парковать автомобили под деревьями и шаткими конструкциями, при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи или других повреждений энергетических объектов не приближаться к ним, а сообщить о неисправностях.
Спасатели также советуют временно исключить выход на водоемы на маломерном судне.
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