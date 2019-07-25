Синоптики предупреждают о ливнях с грозами и штормовым ветром в Волгоградской области

25.07.19 14:06

© РИА Новости. Игорь Лаухин

25 июля. Interfax-Russia.ru - Ухудшение погодных условий прогнозируется в четверг в Волгоградской области, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС со ссылкой на данные синоптиков.

"По информации Волгоградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, до конца суток 25 июля в отдельных районах Волгоградской области ожидаются сильные дожди, ливни, грозы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что скорость ветра при порывах будет достигать 18-23 м/с.

Граждан призывают соблюдать правила безопасности: не парковать автомобили под деревьями и шаткими конструкциями, при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи или других повреждений энергетических объектов не приближаться к ним, а сообщить о неисправностях.

Спасатели также советуют временно исключить выход на водоемы на маломерном судне.