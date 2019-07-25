Времени нет: экологическая катастрофа ждет Иркутскую область, если не принять меры
  
Каждого на бюджет: бесплатное образование могут ввести в приграничных вузах РФ
   
Отсутствие требований: МЧС разработает правила безопасности для палаточных лагерей
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16

12.03.19   16:52
 
Главные события
25.07.19 14:13

МЧС РФ разработает требования безопасности для палаточных лагерей

© РИА Новости. Антон Подгайко
25 июля. Interfax-Russia.ru - МЧС РФ после пожара, унёсшего жизни четверых детей в палаточном лагере в Хабаровском крае, составит свод правил и требований к пожарной безопасности таких лагерей.

"МЧС России выступило с инициативой дополнить постановление правительства Российской Федерации (от 25.04.2012 № 390) "О противопожарном режиме" отдельными требованиями пожарной безопасности к лагерям палаточного типа, а также разработать свод правил "Палаточные лагеря. Требования пожарной безопасности"", - сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе министерства.

Также ведомство инициировало внеплановые проверки в отношении детских оздоровительных лагерей, отметили в пресс-службе.

"На сегодняшний день органы государственного пожарного надзора МЧС России не наделены полномочиями по проведению надзорных мероприятий в отношении временных строений, в том числе и палаточных лагерей. В них действуют компенсирующие меры - дополнительно выделяются силы и средства Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций для мониторинга, экстренного реагирования и эвакуации людей в случае чрезвычайной ситуации", - сказали в МЧС РФ.

В пресс-службе отметили, что в мае текущего года министерство рекомендовало руководителям детских оздоровительных лагерей принять дополнительные меры в области пожарной безопасности при эксплуатации лагерей палаточного типа.

Как сообщалось, пожар в палаточном лагере "Холдоми" вспыхнул в ночь на 23 июля. Сгорело 20 палаток, еще шесть пострадало от огня. Всего в лагере находилось 189 детей в возрасте от 7 до 15 лет. На месте погибла 11-летняя девочка, еще трое детей умерли в больнице от полученных ожогов.

Двое детей доставлены в детскую краевую больницу в Хабаровске с отравлением угарным газом, их состояние оценивается как удовлетворительное. Еще одна девочка, госпитализированная в шоковом состоянии в Солнечную районную больницу, идет на поправку.

Следователи возбудили уголовные дела по двум статьям УК РФ: ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Задержаны директор коммерческой организации, которой принадлежит детско-оздоровительный лагерь "Холдоми" (учредитель и директор ООО "Экстрим Сервис" Виталий Бурлаков) и директор этого лагеря Максим Кузнецов.

Позднее стало известно о задержании начальника отдела надзорной деятельности и профилактических работ по Солнечному муниципальному району Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Эдуарда Новгородцева. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 293 УК РФ (халатность).

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  25.07.19 15:21
Рабочая группа рекомендовала МГИК не регистрировать Соболь кандидатом в Мосгордуму
.
  25.07.19 14:05
День гамбургера отметят 27 июля в столичном парке Горького
.
  25.07.19 12:59
Матвиенко допустила, что ряду кандидатов в Мосгордуму несправедливо отказали в регистрации
.
  25.07.19 12:29
Зюганов поддержал инициативу Володина об усилении контроля над кабмином
.
  25.07.19 12:20
Памфилова: уголовное дело не повлияет на позицию ЦИК по кандидатам в Мосгордуму
.
  25.07.19 10:27
В СПЧ считают, что ночные обыски у оппозиционеров проводились с целью давления
.
  25.07.19 08:23
Претендент в кандидаты в депутаты Мосгордумы Соболь вызвана на допрос в СК
.
  24.07.19 16:02
Москва вошла в список самых посещаемых столиц мира
.
  24.07.19 15:33
Одноклассники и друзья "вора в законе" Шишканова заступились за него в суде
.
  24.07.19 12:24
Мосгорсуд удвоил взыскание с Ярмольника за ДТП с автомобилем ФСО


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket