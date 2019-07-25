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25.07.19 14:13
МЧС РФ разработает требования безопасности для палаточных лагерей
"МЧС России выступило с инициативой дополнить постановление правительства Российской Федерации (от 25.04.2012 № 390) "О противопожарном режиме" отдельными требованиями пожарной безопасности к лагерям палаточного типа, а также разработать свод правил "Палаточные лагеря. Требования пожарной безопасности"", - сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе министерства.
Также ведомство инициировало внеплановые проверки в отношении детских оздоровительных лагерей, отметили в пресс-службе.
"На сегодняшний день органы государственного пожарного надзора МЧС России не наделены полномочиями по проведению надзорных мероприятий в отношении временных строений, в том числе и палаточных лагерей. В них действуют компенсирующие меры - дополнительно выделяются силы и средства Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций для мониторинга, экстренного реагирования и эвакуации людей в случае чрезвычайной ситуации", - сказали в МЧС РФ.
В пресс-службе отметили, что в мае текущего года министерство рекомендовало руководителям детских оздоровительных лагерей принять дополнительные меры в области пожарной безопасности при эксплуатации лагерей палаточного типа.
Как сообщалось, пожар в палаточном лагере "Холдоми" вспыхнул в ночь на 23 июля. Сгорело 20 палаток, еще шесть пострадало от огня. Всего в лагере находилось 189 детей в возрасте от 7 до 15 лет. На месте погибла 11-летняя девочка, еще трое детей умерли в больнице от полученных ожогов.
Двое детей доставлены в детскую краевую больницу в Хабаровске с отравлением угарным газом, их состояние оценивается как удовлетворительное. Еще одна девочка, госпитализированная в шоковом состоянии в Солнечную районную больницу, идет на поправку.
Следователи возбудили уголовные дела по двум статьям УК РФ: ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
Задержаны директор коммерческой организации, которой принадлежит детско-оздоровительный лагерь "Холдоми" (учредитель и директор ООО "Экстрим Сервис" Виталий Бурлаков) и директор этого лагеря Максим Кузнецов.
Позднее стало известно о задержании начальника отдела надзорной деятельности и профилактических работ по Солнечному муниципальному району Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Эдуарда Новгородцева. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 293 УК РФ (халатность).
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