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25.07.19 14:17
Нижегородский аэропорт "Стригино" сможет обслуживать широкофюзеляжные самолеты
Теперь аэродром в Нижнем Новгороде может обслуживать широкофюзеляжные самолеты типа Airbus А-330-200, А-330-300, Boeing-747-200, 777-200(300), Ил-62 (86), Ан-124.
Как поясняется в сообщении, служба поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов нижегородского аэропорта повысила свою квалификацию и была аттестована на право проведения аварийно-спасательных работ, в том числе и обеспечение 8-й категории ИВПП-1 по уровню требуемой пожарной защиты. При подготовке к аттестации были проведены мероприятия по увеличению штатной численности службы, а также усилению технической оснащенности. Кроме того, проведена подготовка и аттестация личного состава, добавляется в пресс-релизе.
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