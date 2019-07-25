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25.07.19 14:20
На улицах Петербурга установят 16 экранов для трансляции празднования Дня ВМФ
Как отмечает пресс-служба администрации губернатора, также в рамках подготовки ко Дню ВМФ на улицах города для трансляции праздничных событий установлено 16 телеэкранов.
В городских учреждениях культуры проходят выставки, посвященные истории военно-морского флота.
На Дворцовой площади вечером 28 июля состоится концертный марафон "Экипаж - одна семья", в котором примут участие известные артисты.
В четверг в Санкт-Петербурге прошла репетиция Главного военно-морского парада, который пройдет в воскресенье, в День ВМФ.
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