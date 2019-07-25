Фестиваль "Старый новый рок на Волне" соберет на Урале больше 50 музыкантов

25.07.19 14:31

© РИА Новости. Михаил Мокрушин

25 июля. Interfax-Russia.ru - Порядка 50 исполнителей со всей России отобрали для участия в открытом после пятилетнего перерыва летнем фестивале "Старый новый рок", сообщил директор фестиваля "Старый Новый Рок на Волне" Евгений Горенбург на пресс-конференции в Екатеринбурге в четверг.

Заявки на участие в мероприятии подали более чем 200 исполнителей из городов от Калининграда до Владивостока. В результате отбора организаторы выделили около 50 молодых групп.

"Уровень музыкантов растет, и растет качество записи, это очень приятно", - отметил координатор фестиваля Арсений Негодяев.

В числе хедлайнеров выступят "Биртман", "Lumen", "Noize MC", Тося Чайкина, "Кочевники" и группа "Топ".

По словам организаторов, на фестивале ожидается примерно 4 тыс. человек. Добраться до палаточного городка можно будет на шаттле и собственном автомобиле. Помимо концертов в программе запланированы спортивные и творческие мероприятия.

Первый "Старый новый рок на Волне" состоялся в 2005 году и стал летней версией знаменитого "Старого нового рока", на сценах которого много лет выступают звезды отечественного рока: "Наутилус Помпилиус", "Смысловые Галлюцинации", "Запрещенные Барабанщики", "ЧиЖ", "Ногу Свело!", "Пилот", "ЧАЙФ", "Агата Кристи", "Ария", "5‘nizza", "Сплин", Дельфин и другие.