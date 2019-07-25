"Танцующий лес" на Куршской косе могут обнести его забором для защиты от туристов

25.07.19 14:40

© РИА Новости. Игорь Зарембо

25 июля. Interfax-Russia.ru - Туристический маршрут "Танцующий лес" в национальном парке "Куршская коса" в Калининградской области требует от посетителей более бережного отношения и нуждается в защите, сообщил "Интерфаксу" директор парка Анатолий Калина.

"Танцующий лес" является туристической и природной жемчужиной Куршской косы. Ежедневно сотни посетителей приезжают, чтобы увидеть сосны, которые причудливо искривлены природной. Но, к сожалению, люди не только любуются деревьями. Они их гладят, обнимают, залезают, чтобы сфотографироваться, вытаптывая мягкую землю вокруг корней. От такой горячей любви сосны стали сохнуть и умирать. Уже погибло 12 деревьев. Погибнут все деревья, исчезнет таинственный лес. Этого допустить нельзя", - заявил Калина.

По его словам, часть наиболее искривлённых сосен уже обнесены деревянными изгородями. У нацпарка есть намерение огородить весь туристический маршрут и большинство деревьев "Танцующего леса", общая площадь которого составляет порядка 1 кв. км.

"Мы это можем сделать сами. Но хотим привлечь и неравнодушных посетителей, призывая их самим построить какой-либо участок деревянной изгороди под нашим руководством. Материал для этого мы обеспечим. Надо лишь приехать на 37-й км и немного поработать на благо уникальной природы", - добавил директор нацпарка.

Куршская коса представляет собой песчаный полуостров длиной 98 км (российская часть - 48 км, литовская - 50 км), шириной от 400 м до 4 км. Это самая длинная в мире песчаная пересыпь. В 2000 году Куршская коса была включена в список Всемирного наследия ЮHЕСКО.