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25.07.19 14:45
Пострадавшие от наводнения иркутские семьи приглашены Путиным на парад в Петербурге
"Завтра предлагаю вам, мне кажется, это будет интересно, слетать в Петербург. Посмотрите Питер. Особенно мальчишкам будет интересно. Приглашаю вас на военно-морской парад", - сказал Путин на встрече с семьями в Кремле.
Всего на встрече присутствовали пять семей.
Он рассказал, что дети из зон подтопления получили приглашения посетить "Артек", Владивосток, Красноярск и даже Монголию.
"Мы когда с вами встречались, я предложил вам поехать в одно из учреждений управделами президента, это будет оздоровительный комплекс Дагомыс", - сказал Путин.
Он предложил приехавшим на встречу семьям перед тем, как дети отправятся на отдых, познакомиться с Москвой.
Паводок в Иркутской области, начавшийся с конца июня, затронул 10 муниципальных образований. Произошло подтопление 109 населенных пунктов с 10,89 тыс. жилых домов, в которых проживают 42,76 тыс. человек, в том числе 10,45 тыс. детей. В результате стихии погибли 25 человек, семь человек считаются пропавшими.
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