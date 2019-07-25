Пострадавшие от наводнения иркутские семьи приглашены Путиным на парад в Петербурге

25.07.19 14:45

© РИА Новости. Алексей Никольский

25 июля. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин пригласил пострадавшие от наводнения в Иркутской области семьи посетить парад в честь дня Военно-морского флота в Санкт-Петербурге.

"Завтра предлагаю вам, мне кажется, это будет интересно, слетать в Петербург. Посмотрите Питер. Особенно мальчишкам будет интересно. Приглашаю вас на военно-морской парад", - сказал Путин на встрече с семьями в Кремле.

Всего на встрече присутствовали пять семей.

Он рассказал, что дети из зон подтопления получили приглашения посетить "Артек", Владивосток, Красноярск и даже Монголию.

"Мы когда с вами встречались, я предложил вам поехать в одно из учреждений управделами президента, это будет оздоровительный комплекс Дагомыс", - сказал Путин.

Он предложил приехавшим на встречу семьям перед тем, как дети отправятся на отдых, познакомиться с Москвой.

Паводок в Иркутской области, начавшийся с конца июня, затронул 10 муниципальных образований. Произошло подтопление 109 населенных пунктов с 10,89 тыс. жилых домов, в которых проживают 42,76 тыс. человек, в том числе 10,45 тыс. детей. В результате стихии погибли 25 человек, семь человек считаются пропавшими.