Сотрудники пищеблока могли стать источником отравления детей в лагере в Тверской области

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25 июля. Interfax-Russia.ru - Пять детей остаются в больнице с отравлением, полученным в оздоровительном лагере "Салют" в Кимрском районе Тверской области, еще трех выписали, сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе регионального правительства.
"В настоящее время пять заболевших детей остаются в инфекционном отделении ЦРБ города Кимры для наблюдения. Трое ребят отпущены домой. Ситуация находится на постоянном контроле региональной власти", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что в результате лабораторных исследований у детей был выделен норовирус второй геногруппы.
"Также данный возбудитель был обнаружен у сотрудников пищеблока. Выявлены нарушения на пищеблоке, в том числе, по дезинфекционному режиму", - подчеркнул представитель правительства.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя дал профильным ведомствам комплекс поручений по обеспечению мер безопасности в детском лагере, где произошло отравление детей.
"В частности, Игорем Руденей поставлена задача проведения необходимой работы для обеспечения здоровья детей, а также локализации заболевания и недопущения распространения инфекции", - уточнил представитель пресс-службы.
В настоящее время в лагере "Салют" продолжают работу специалисты регионального управления Роспотребнадзора, министерств здравоохранения и образования Тверской области.
Ранее сообщалось, что накануне днем в детском оздоровительном лагере "Салют" восемь детей обратились в медпункт учреждения с подозрением на кишечную инфекцию.