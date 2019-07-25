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25.07.19 15:01
Дело по факту массовой гибели пчел возбуждено в Орловской области
Установлено, что массовая гибель пчел от отравления химическими веществами, используемыми для обработки растений, была зафиксирована на одной из пасек района 14 июня текущего года.
По версии следствия, пчелы погибли в результате обработки пестицидами посевов пшеницы, которое проводило ООО "Отрадаагроинвест" .
По данному факту было возбуждено дело по ч. 2 ст. 249 УК РФ (нарушение правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений).
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