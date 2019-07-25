Глава Вологодчины Кувшинников подал документы для регистрации на выборы

25.07.19 15:15

© РИА Новости. Антон Денисов

25 июля. Interfax-Russia.ru - Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников подал в избирательную комиссию региона документы для регистрации на выборы главы региона.

Как сообщает избирком Вологодчины, кроме действующего губернатора, документы также предоставили Ольга Анищенко от "Коммунистической партии социальной справедливости", Александр Морозов от КПРФ, Вадим Петриенко от партии "Народный альянс", Алексей Рылеев (партия "Родина"), Маргарита Савоськина от "Справедливой России", и Ольга Ширикова (ЛДПР).

Как пояснили "Интерфаксу" в избиркоме, Кувшинников также представил три кандидатуры своих возможных представителей в Совете Федерации в случае победы на предстоящих губернаторских выборах.

"Три кандидатуры, как и предусмотрено законом, он представил. Это Авдеева Елена Осиповна, мэр Череповца, Данилова Ольга Михайловна, она возглавляет Общественную палату Вологодской области, и Тихомиров Николай Васильевич, действующий член Совета Федерации от Вологодской области", - отметил собеседник агентства.

В настоящее время проводится проверка документов кандидатов и собранных в их поддержку подписей депутатов представительных органов и избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований. В дальнейшем по каждому из кандидатов будут приняты решения о регистрации, либо мотивированные решения об отказе в регистрации.

Окончательный список претендентов на пост высшего должностного лица Вологодской области станет известен не позднее 2 августа. Выборы губернатора состоятся в регионе 8 сентября.