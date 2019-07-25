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25.07.19 15:21
Рабочая группа рекомендовала МГИК не регистрировать Соболь кандидатом в Мосгордуму
"Рабочая группа пришла к выводу рекомендовать Московской городской избирательной комиссии отклонить жалобу Соболь. Но так как возникли разногласия, рабочая группа продолжит работу по проверке жалобы. Проверка по жалобе продолжится до заседания комиссии Мосгоризбиркома", - сказала член МГИК Рима Кузнецова в четверг.
В ходе заседания рабочей группы Соболь заявила, что большинство подписей, собранных в ее поддержку, являются достоверными, и она должна быть зарегистрирована кандидатом в депутаты.
"Все претензии МВД, УФМС являются незаконными и необоснованными. Справку из МВД, УФМС, заключение почерковедов МВД следует считать недействительными. Меня должны зарегистрировать кандидатом в депутаты Мосгордумы",- сказала она.
В свою очередь, представитель Соболь сообщил, что процент недействительных подписей существенно ниже установленных законом 10%.
"Из 712 подписей, которые признаны недостоверными, мы не оспариваем 28 подписей, где, действительно, были ошибки, допущенные при сборе",- сказал он.
Как сообщила Соболь журналистам после заседания рабочей группы, она требует встречи с главой ЦИК РФ.
"Продолжаю голодовку, в здании Мосгоризбиркома. Требую встречи с главой ЦИК Эллой Памфиловой. Именно она говорила о необходимости соблюдения законности при перепроверке подписей",- сказала Соболь.
Она также сообщила, что намерена предъявить Памфиловой свою экспертизу, сделанную графологами, которые опровергают выводы почерковедов МВД.
"Готова лично вручить ей настоящую почерковедческую экспертизу. У меня на руках экспертиза графологов с 30-летним стажем, где говорится, что забракованные подписи и даты поставлены разными людьми",- сказала Соболь.
Рабочая группа по итогам рассмотрения жалоб в четверг также рекомендовала Мосгоризбиркому не регистрировать кандидатами в депутаты Мосгордумы Екатерину Игнатову и Константина Лисица.
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