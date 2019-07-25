В Совфеде назвали "пиратством" захват российского танкера Украиной

25.07.19 15:27

© РИА Новости. Андрей Крылов

25 июля. Interfax-Russia.ru - Морской трибунал ООН должен заняться инцидентом с задержанием российского танкера на Украине, считает первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Сейчас морской трибунал ООН может вполне разбирать, потому что это как раз его компетенция - захваты чужих судов. Вот и пусть разбираются", - сказал Джабаров "Интерфаксу" в четверг.

По его мнению, "налицо пиратский захват".

Сенатор уверен, что провокация с задержанием танкера была устроена уходящей украинской властью. Теперь, по мнению Джабарова, осложнится процесс переговоров по задержанным в Керченском проливе украинским морякам.

"Я думаю, что, скорее всего, это усложняет ситуацию. Нужно, чтобы срочно подключались переговорщики и официальные лица и российского, и украинского МИД. Это провокация, которая сделана определенными кругами уходящей власти на Украине", - сказал Джабаров.

"Я считаю, что это направлено на дестабилизацию наметившейся нормализации отношений", - отметил он.

По мнению сенатора, нынешнее командование вооружённых сил Украины в ожидании перестановок в правительстве и в силовом блоке "напоследок подложили свинью своему президенту".

"Без разрешения этого конфликта двигаться дальше будет тяжело", - полагает он.

О задержании российского танкера Neyma в порту Измаила ранее в четверг сообщила Служба безопасности Украины.

"По факту блокирования танкером Neyma Керчь-Еникальского канала в Керченском проливе следователями СБУ под процессуальным руководством Военной прокуратуры было начато и проводится досудебное расследование... 24 июля, по информации украинских пограничников, в порт Измаил (Одесская область - ИФ) под флагом РФ зашел танкер "Nika spirit", который по номеру ИМО - 8895528, по данным международной информационной системы EQUASIS идентифицирован как уже известный танкер "Neyma, который был использован для перекрытия Керченского пролива", - сообщают в украинской спецслужбе.

Следствие установило, что российские владельцы после инцидента в Керченском проливе изменили название танкера Neyma на Nika spirit.

"Сейчас группа следователей СБУ, военные прокуроров и пограничников на задержанном танкере закончила санкционированные украинским судом следственные действия - обыск с целью установления фактических обстоятельств дела, изъятие документов с судна, записей радио переговоров во время конфликта, бортовых журналов. Допрошены члены судокоманды, изъяты документы, необходимые для установления истины в производстве. Указанное судно признано вещественным доказательством, готовится ходатайство в суд о его аресте", - проинформировали в СБУ.

Детали инцидента с задержанием танкера сейчас выясняют дипломаты.

"Занимаемся этим вопросом. Пока ничего не могу дополнительно сообщить, кроме той информации, что появилась. Выясняем обстоятельства", - сказал пресс-атташе дипмиссии Денис Голенко "Интерфаксу".

В МИД РФ в свою очередь добавили, что Москва в связи с задержанием танкера примет адекватные меры.

"Выясняем обстоятельства произошедшего для принятия адекватных мер. Если речь идёт о захвате россиян в заложники, это будет квалифицировано как грубейшее нарушение международного права и последствия не заставят себя ждать", - сказали "Интерфаксу" в российском внешнеполитическом ведомстве.

В Госдуме назвали действия СБУ в отношении российского танкера "актом государственного пиратства".

"Украина на собственную провокацию (керченский инцидент - "ИФ") отвечает актом государственного пиратства. Неправомерное и незаконное давление на следствие (по делу украинских моряков - "ИФ")", - написал глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий в своем твиттере.

Российские пограничники 25 ноября 2018 года задержали с применением оружия в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь.

В ФСБ характеризовали инцидент как провокацию. Также российская сторона утверждала, что Киев не уведомил Россию в установленном порядке о проходе кораблей ВМС Украины через Керченский пролив.

В России находившимся на судах 24 украинцам, включая двух сотрудников СБУ, предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч. 3 ст. 322 УК РФ). Наказание по данной статье предусматривает до шести лет заключения. Лефортовский суд Москвы 17 апреля продлил до конца июля сроки ареста всем 24 морякам. Срок предварительного расследования продлен до 25 августа.