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Косачев: Зеленский должен разъяснить задержание в Измаиле российского танкера

Фото с сайта fleetphoto.ru
25 июля. Interfax-Russia.ru - Президент Украины Владимир Зеленский должен разъяснить свою позицию по инциденту с задержанием российского танкера, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Обстоятельства подлежат уточнению. Позиция Зеленского - разъяснению. Что сейчас есть настоящая Украина? Когда она продолжает бряцать оружием или когда она стремится к миру?" - написал Косачев на своей странице в "Фейсбуке".

Так он прокомментировал сообщения о том, что Служба безопасности Украины совместно с Военной прокуратурой задержали российский танкер "Neyma", который, по версии украинской стороны, блокировал малые артиллерийские корабли "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

По мнению Косачева, если СБУ Украины действует с санкции президента, "тогда Владимир Зеленский де-факто продолжает провокацию, учинённую его предшественником (Петром) Порошенко в интересах собственной избирательной кампании".

"И это очень плохо. И для Украины, и для отношений с Россией, и для всех тех людей, которые так ожидали от Зеленского новой политики", - полагает он.

Если же СБУ действует самостоятельно и в обход президента, "пытаясь втянуть его в эту заскорузлую провокацию", то это "не менее плохо, потому что тогда Зеленский - всего лишь инструмент в руках украинских силовиков предыдущего разлива", считает сенатор.

"Что опять же прискорбно и для Украины, и для отношений с Россией, и для всех тех людей, которые так и не дождались от Зеленского самостоятельности и ответственности", - отметил Косачев.

Российский танкер Nika Spirit (бывшее название Neyma), который Украина задержала за участие в конфликте в Керченском проливе в ноябре 2018 года, в настоящее время принадлежит зарегистрированной в Краснодарском крае компании, ее комментариев относительно инцидента пока нет.

"Танкер Neyma был продан "Волго-Донским судовым агентством" (ВДСА, Волгоград - ИФ), новый собственник - "Альтомар Шиппинг" (Геленждик, Краснодарский край - ИФ) оформил на него все права", - сказал "Интерфаксу" конкурсный управляющий находящегося в стадии ликвидации ВДСА Андрей Медведев.

"Nika Spirit - это наш пароход", - сообщил "Интерфаксу" представитель "Альтомар Шиппинг".

Собеседник агентства заявил, что не уполномочен комментировать ситуацию вокруг танкера, поскольку это может сделать только руководитель компании, но тот "находится сейчас вне зоны доступа, за пределами России".

По информации источника, знакомого с ситуацией, на борту задержанного в Измаиле танкера находится экипаж из 15-ти граждан РФ.

"На борту танкера экипаж из порядка 15 человек. По предварительным данным, все граждане России. Чувствуют себя удовлетворительно", - сказал источник.

По его словам, у судна российский судовладелец.

"Пока российский судовладелец судьбой своих моряков не озаботился и на связь не выходил", - сказал источник.

Ранее в четверг пресс-центр Службы безопасности Украины сообщил о задержании в порту Измаил Одесской области российского танкера "Neyma", который, по версии СБУ, блокировал украинские малые корабли "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Название танкера после инцидента в Керченском проливе было изменено российскими владельцами на "Nika spirit", сообщает СБУ.

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