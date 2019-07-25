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25.07.19 16:10
Лайнер, летевший из Крыма в Петербург, вернулся в симферопольской аэропорт из-за техпроблемы
"Самолет был вынужден вернуться в аэропорт отправления из-за технической причины. Посадка прошла в штатном режиме. Все пассажиры будут доставлены в пункт назначения резервным бортом авиакомпании", - говорится в сообщении.
В свою очередь авиакомпания Red Wings сообщила, что во время набора высоты командир воздушного судна обнаружил техническую неисправность, не позволяющую продолжить полёт по маршруту, и принял решение вернуться в аэропорт вылета.
"Самолёт А-320 авиакомпании Red Wings, выполнявший рейс WZ-786 из Симферополя в Санкт-Петербург, в 14:27 вернулся в аэропорт вылета, где совершил посадку в штатном режиме. Никто из пассажиров не пострадал", - отметили в пресс-службе.
По данным Red Wings, на борту самолета находились 134 пассажира, включая 16 детей. В настоящий момент пассажиры размещены в зале ожидания аэропорта, им предложены прохладительные напитки.
"Планируемое время вылета из аэропорта Симферополь рейса WZ-786 в 21:00 мск", - сказали в пресс-службе авиакомпании.
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