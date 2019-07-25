Лайнер, летевший из Крыма в Петербург, вернулся в симферопольской аэропорт из-за техпроблемы

25.07.19 16:10

© РИА Новости. Евгений Биятов

25 июля. Interfax-Russia.ru - Самолет А-320, летевший из Симферополя в Санкт-Петербург, в четверг днем вернулся в пункт вылета из-за технической неисправности, посадка прошла успешно, сообщила пресс-служба авиаузла.

"Самолет был вынужден вернуться в аэропорт отправления из-за технической причины. Посадка прошла в штатном режиме. Все пассажиры будут доставлены в пункт назначения резервным бортом авиакомпании", - говорится в сообщении.

В свою очередь авиакомпания Red Wings сообщила, что во время набора высоты командир воздушного судна обнаружил техническую неисправность, не позволяющую продолжить полёт по маршруту, и принял решение вернуться в аэропорт вылета.

"Самолёт А-320 авиакомпании Red Wings, выполнявший рейс WZ-786 из Симферополя в Санкт-Петербург, в 14:27 вернулся в аэропорт вылета, где совершил посадку в штатном режиме. Никто из пассажиров не пострадал", - отметили в пресс-службе.

По данным Red Wings, на борту самолета находились 134 пассажира, включая 16 детей. В настоящий момент пассажиры размещены в зале ожидания аэропорта, им предложены прохладительные напитки.

"Планируемое время вылета из аэропорта Симферополь рейса WZ-786 в 21:00 мск", - сказали в пресс-службе авиакомпании.