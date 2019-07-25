На крейсере "Аврора" назначен новый командир

25.07.19 16:22

© РИА Новости. Владимир Вяткин

25 июля. Interfax-Russia.ru - Командиром бронепалубного крейсера 1-го ранга Балтийского флота "Аврора" стал капитан 3 ранга Юрий Шишкарёв, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

"Капитан 3 ранга Ю.В.Шишкарев проходил военную службу на Тихоокеанском флоте, в объединенном учебном центре ВМФ, с 2013 года являлся помощником командира крейсера "Аврора",- сообщили в ЗВО в четверг.

Крейсер "Аврора" построен на Новом Адмиралтействе в Санкт-Петербурге в 1903 году. Назван в честь парусного фрегата "Аврора", прославившегося при обороне Петропавловска-Камчатского в годы Крымской войны.

В 1956 году на крейсере был создан филиал Центрального военно-морского музея.