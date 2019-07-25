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25.07.19 16:15

Два аэропорта в Иркутской области не принимают самолеты из-за лесных пожаров

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев
25 июля. Interfax-Russia.ru - Авиасообщение с райцентрами Киренск и Мама в Иркутской области отменено из-за сильных лесных пожаров, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в аэропорту Иркутска, откуда осуществляются региональные рейсы.

"Рейсы отменены из-за сильного задымления. Видимость - близкая к нулю, так что ни один командир воздушного судна не решит садиться на полосу", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в Киренск и Маму летает Ан-24 авиакомпании "Ангара".

Как сообщалось, по данным на четверг, лесные пожары в Иркутской области охватили площадь более 491 тыс. га. Из них 41 возгорание на площади 379,2 тыс. га зафиксировано в зоне космического мониторинга - это пожары на севере региона. Шестнадцать таких очагов находятся в Катангском районе, 12 - в Киренском (райцентр - г. Киренск), 10 - в Мамско-Чуйском (райцентр - поселок Мама), два - в Бодайбинском и один - в Усть-Кутском.

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