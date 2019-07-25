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25.07.19 16:16

Строительство ветропарка в Заполярье начнется осенью 2019 года

© РИА Новости. Алексей Павлишак
25 июля. Interfax-Russia.ru - ПАО "Энел Россия" приступит к строительству Кольской ветроэлектростанции (ВЭС) на 201 МВт в Мурманской области осенью текущего года, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании в четверг.

"Строительство начнется осенью, точную дату пока назвать не можем", - сказал собеседник агентства.

В марте текущего года "Энел Россия" сообщила, что договорилась со Сбербанком о финансировании проекта ветропарка в Заполярье. Кредитная линия открыта на сумму до 22,5 млрд рублей для дочерней компании "Энел Россия" - ООО "Энел Рус Винд Кола".

В феврале текущего года заместитель губернатора Мурманской области Евгений Никора сообщал "Интерфаксу", что строительство ветропарка в Заполярье может начаться летом. Он высказывал предположение, что закладка камня состоится в июле.

В ноябре 2018 года генеральный директор "Энел Россия" Карло Палашано Вилламанья и занимавшая на тот момент пост губернатора Мурманской области Марина Ковтун подписали соглашение о сотрудничестве по строительству Кольской ВЭС.

В октябре прошлого года в пресс-службе "Энел Россия" сообщали, что компания завершила инженерные изыскания по проекту строительства станции.

Стоимость проекта компания оценивает примерно в 273 млн евро. Выработка станции будет достигать 730 млн кВт.ч в год. Согласно графику, ввод Кольской ВЭС в эксплуатацию запланирован на конец 2021 года.

"Энел Россия" также реализует проект по строительству ВЭС в Ростовской области мощностью 90 МВт за 132 млн евро. Технологическим партнером при строительстве ветропарков в Ростовской и Мурманской областях выступит Siemens Gamesa (совместное предприятие Siemens и Gamesa). Запуск этой ВЭС намечен на 2020 год.

В 2024 году "Энел Россия" намерена ввести в эксплуатацию ветропарк "Родниковский" мощностью 71,25 МВт в Ставропольском крае, второй ветропарк на юге России. Как сообщала пресс-служба губернатора Ставрополья, объем инвестиций в проект оценивается в 90 млн евро.

"Энел Россия" зарегистрирована в Екатеринбурге, производственные мощности компании - Невинномысская, Конаковская, Среднеуральская и Рефтинская ГРЭС - расположены на юге России, в центре и на Урале. Итальянскому концерну Enel принадлежит 56,43% акций генкомпании.

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