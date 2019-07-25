Москалькова просит Денисову выяснить состав экипажа задержанного на Украине танкера

25.07.19 16:45

© РИА Новости. Илья Питалев

25 июля. Interfax-Russia.ru - Российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова попросила украинскую коллегу Людмилу Денисову выяснить обстоятельства задержания российского танкера и состав экипажа.

"Москалькова провела телефонный разговор с Денисовой по поводу информации в СМИ о задержании в порту Измаил российского танкера", - говорится в сообщении пресс-службы Москальковой в четверг.

"Татьяна Москалькова просила Людмилу Денисову выяснить обстоятельства задержания судна, а также состав экипажа: есть ли на борту граждане Российской Федерации, сколько их; оказывается ли морякам консульская поддержка, не нарушаются ли их права и получают ли они необходимые продукты питания и питьевую воду, не нуждается ли кто-либо из членов экипажа в медицинской помощи", - говорится в сообщении пресс-службы Москальковой в четверг.

Денисова со своей стороны обещала в ближайшее время выяснить в СБУ ситуацию с экипажем судна. Омбудсмены договорились продолжить гуманитарный диалог.

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что на борту задержанного на Украине российского танкера находится экипаж из 15 человек.

"На борту танкера экипаж из порядка 15 человек. По предварительным данным, все граждане России. Чувствуют себя удовлетворительно", - сказал источник.

По его словам, у судна российский судовладелец.

Танкер "Neyma" под флагом России был задержан Службы безопасности Украины сообщил в порту Измаил Одесской области. Как сообщили в СБУ, корабль блокировал украинские суда "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Название танкера после инцидента в Керченском проливе было изменено российскими владельцами на "Nika spirit", утверждают в СБУ.

Дополнительная информация о задержанном танкере Neyma будет обнародована позже, сообщила представитель СБУ Елена Гитлянская.

"Уважаемые журналисты, понимаю ваше любопытство подробностями о задержании российского танкера! Служба сегодня дала ту информацию, которая не вредит следствию - все детали, в том числе и в отношении членов экипажа, расскажем позже!" - написала Гитлянская на своей странице в соцсети Facebook в четверг.